مكة المكرّمة وينبع تسجّلان أعلى درجة حرارة.. والسودة الأدنى بـ 7 مئوية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 نوفمبر 2023, 6:56 صباحاً

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الإثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرّمة وينبع أعلى درجة حرارة 35 مئوية، فيما سجّلت السودة 7 درجات فقط. وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في جدة وجازان 34 مئوية، والمدينة المنوّرة والقنفذة 33 درجة. وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 7 مئوية، تليها أبها 10 درجات، والباحة 11 درجة، وحائل 13 مئوية. وسجّلت مكة المكرّمة وجدة وأبها وجازان والصمان والتنهات والقنفذة وينبع والوجه والدهناء والسودة والدمام والأحساء أعلى رطوبة بين 85% و90%.

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