تراند اليوم : بالفيديو.. لواء مصري سابق: حماس في عام 2011 قامت بالتنسيق مع الإخوان باقتحام السجون المصرية وتهريب السجناء من الإخوان وحزب الله

صحيفة الخليج 365: كشف اللواء تامر الشهاوي ضابط الاستخبارات العسكرية المصري السابق، عن دور حركة حماس في اقتحام السجون المصرية عام 2011 وتهريب عناصر الإخوان وحزب الله.

تأسيس حماس

وقال الشهاوي خلال لقاء في برنامج "ديوان الملا": في ميثاق تأسيس حماس أعلنت الحركة أنها أحد أذرع جماعة الإخوان المسلمين، مشيرا: كان في تنسيق بين حماس والإخوان في مصر وأجهزة استخبارات في المنطقة.

قضية التخابر

وأكمل: كان في دول إقليمية لها دور فعال وقادوا هذه العملية بالتنسيق مع حركة حماس، لافتا: اعترافات جماعة الإخوان بعد 2013 وقضية التخابر مع حماس والتخابر مع إحدى الدول الموجودة في المنطقة، إضافة إلى اعتراف رئيس وزراء إحدى الدول في لقاءاته التلفزيونية إن في تنسيق كبير برعاية استخبارات هذه الدولة ما بين الإخوان في مصر وحماس سواء اقتحام الحدود أو مهاجمة نقاط الشرطة الموجودة في سيناء ثم اقتحام السجون وتهريب المساجين.

الإخوان وحزب الله

وتابع: إضافة إلى تهريب عناصر الإخوان المسلمين المقبوض عليهم في تنظيم حزب الله في قضية حزب الله الشهيرة في 2009، مبينا: خرج الهارب أيمن نوفل في القنوات التابعة لحزب الله بعد هروبه بساعات قليلة وكان من خلال الأنفاق الموجودة في سيناء.

التنسيق والرعاية

وختم: التنسيق موجود والرعاية كانت موجودة، ولم أستبعد دور الاستخبارات الإسرائيلية.