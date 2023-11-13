تراند اليوم : شاهد .. متحدث الجيش الإسرائيلي يرد على حماس: مثلثنا الأحمر أقوى من مثلثك يا أبو عبيدة

صحيفة الخليج 365: نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في مقطع فيديو على منصة "إكس" استخدم ، كلمة حماس حيث قال "المثلث الأحمر بانتظار كل دواعش حماس ".

وتستخدم حركة حماس خلال الفيديوهات التي توثق استهداف مواقع ومعدات إسرائيلية إشارة "المثلث الأحمر" للفت الانتباه إلى المكان الذي يتم قصفه بالضبط.

وأصبح الرمز منذ بدء الحرب الأخيرة مرتبطا بالحركة على مواقع التواصل الاجتماعي. وجاء في نهاية فيديو أدرعي: "مثلثنا أقوى من مثلثك يا أبو عبيدة"، في إشارة إلى الناطق باسم الجناح العسكري لحماس.