شكرا لقرائتكم كتاب أثر السود في الحضارة الإسلامية يوثق أدوارهم بالإنجليزية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أصدرت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض الترجمة الإنجليزية لكتاب الباحث الدكتور رشيد الخيون، بعنوان أثر السود في الحضارة الإسلامية، وقد تضمن الكتاب- بحسب الترجمة الإنجليزية – ترجمات المسلمين السود في مختلف عهود الإسلام حتى نهاية العهد العباسي ببغداد (656هـ/ 1258م) مع دراسة مستفيضة عن العبودية في مختلف الحضارات، وتفاصيل نهاية العبودية وتجارة العبيد البيض والسود بأوروبا والدول الإسلامية.

أهمية الكتاب

وتأتي أهمية كتاب أثر السود في الحضارة الإسلامية الذي يقع في نسخته الإنجليزية في (403) صفحة، كمحاولة توثيقية جامعة لأدوار إنسانية قدمها السود شأن غيرهم، بوصفهم أعضاء فاعلين في الحضارة الإسلامية، من خلال تتبع لمسار العلاقة التي انطبعت بحساسية تربط بين لون البشرة والعبودية خصوصًا بعد عصر الخلفاء الراشدين.

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كذلك هناك رصد من مصادر موثقة لأهمية الأدوار التي قدمها السود عبر مختلف العهود في مجالات الحياة كافة: العلم والأدب والشعر والسلطة والفنون وغيرها، حيث اعتمد المؤلف على 210 من المصادر والمراجع القديمة والحديثة.

ويأتي وصف اختلاف الألوان بين البشر، كما وصفها القرآن الكريم؛ ليشكل حقيقة عميقة في طبيعة العلاقة بين اختلاف ألوان البشر؛ فالعلاقة فقط هي علاقة اختلاف، لا تفاضل، فليست هناك قيمة مضافة للون على آخر، كما أن اختلاف الألوان جاء في سياق واحد مع اختلاف اللغات. فهي ضمن هذا الإطار من آيات الله التي تقتضي من الناس التأمل فيها وقراءتها ومعرفتها في ضوء ذلك الاختلاف.

ويحتوي الجزء الأول المعنون بـ (في الرق وأحوال الرقيق) على أربعة فصول، حيث يعرض الفصل الأول المصادر التي تناولت السود، منها المختص بهم فقط، والمصادر العامة،

وبحث الفصل الثاني دراسة وضع السود والعبودية قبل الإسلام، بداية من عهد بابل مرورًا بحضارة الرومان وحضارة اليونان الأقدمين، إلى العهود الأوربية المتأخرة والدعوات لإلغاء العبودية وتجارة الرقيق، فيما يختص الفصل الثالث بموضوع العبودية ومعاملة السود في الإسلام على وجه التحديد.

أما الفصل الرابع، فيتناول الثورات والحراك الاجتماعي مثل ثورات السود وتمردهم التي قاموا بها ثلاث مرات بالبصرة على فترات مختلفة حيث حصل التمرد الأول والثاني خلال القرن الأول الهجري، بينما حصل التمرد الثالث في منتصف القرن الثالث الهجري.

أثر السود في الحضارة الإسلامية

وتناولت الفصول الستة من الجزء الثاني الذي حمل عنوان (أعلام السود وتراجمهم) ما يمكن اعتباره المادة الأساسية للكتاب من سير وترجمات أعلام السود المسلمين، ومن خلالها يتعرف القارئ على دور كل من هؤلاء الأعلام في مجاله بالتحديد، وقد روعي توزيع التراجم والسير بشكل زمني.

وفي سياق تتبعه للإطار العام الذى ارتبط بظاهرة السود في المجتمعات البيضاء، حاول المؤلف أن يرسم مسارًا تاريخيًّا لذلك النظام، سواء في علاقته بالرقيق الأبيض أو الأسود، ليستخلص بعد ذلك الأهمية الكبرى للدور الإسلامي على مستوى التعاليم والتشريعات وتقدمه في ذلك على سائر النظم التي حاولت توظيف علاقات الرق، بعيدًا عن التقويم الإنساني باستثناء العصر الحديث.

ويتعرف القارئ على أدوار وشخصيات ونماذج إنسانية متنوعة ومتميزة في مجالها، ربما لم ينتبه الكثيرون إلى أن أصحابها كانوا من ذوى البشرة السوداء، الذين يذكر الكاتب أهمية الجهود التي بذلوها من أجل قمع مشاعر العبودية والاختلاف ليبلغوا تلك المقامات الرفيعة.

وعبر فصول الجزء الثاني رصد المؤلف مجموعات كبيرة من الشخصيات في مختلف المجالات من العهدين النبوي والراشدي حتى العهد العباسي، ومن هذه الشخصيات: أسامة بن زيد، بلال بن رباح، وحشي بن حرب الحبشي، مهجع مولى عمر بن الخطاب، شقران الحبشي، مكحول الشامي، سعيد بن جبير عمرو بن العاص، عبدالله بن خازم السلمي وغيرهم، ومن الشعراء: السليك بن السلكة، خفاف بن ندبة، عبدة بن الطبيب، سحيم عبد بني الحساس، نصيب بن رباح، وغيرهم.

كانت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة قد أصدرت كتاب أثر السود في الحضارة الإسلامية في نسخته العربية في طبعته الأولى في العام 2015.