شكرا لقرائتكم الجوازات تنفي وجود حساب رسمي لها على الواتساب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نفت المديرية العامة للجوازات، وجود حساب رسمي لها لخدمة المستفيدين عبر تطبيق واتساب ” WhatsApp”، محذّرةً من التعامل مع الحسابات غير الرسمية التي تدّعي تقديم الخدمات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت “الجوازات” أهمية استقاء المعلومات والأخبار من مصادرها الرسمية، عبر قنواتها المتعددة لخدمة المستفيدين والتواصل معهم والرد على استفساراتهم.