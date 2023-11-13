شكرا لقرائتكم 12 منطقة يحظر فيها إشعال النار منها الكثبان الرملية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قالت القوات الخاصة للأمن البيئي: إن الكثبان الرملية من مكونات أراضي الغطاء النباتي التي يحظر كل ما من شأنه الإضرار بها أو الإخلال بالتوازن الطبيعي فيها؛ ومن ذلك حظر إشعال النار داخلها.

حظر إشعال النار

وأوضحت أن حظر إشعال النار يشمل: المراعي، والغابات، والمتنزهات الوطنية، والبرية، والجيولوجية، والمناطق الرطبة، والمناطق السهلية، والمناطق الرملية (الكثبان)، والمناطق الجبلية، والوديان، والمناطق الساحلية، والجزر.

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وأهابت القوات الخاصة للأمن البيئي بالجميع الالتزام بالتعليمات، وتجنب إشعال النار بغير مواضعها المحددة نظامًا.

يُشار إلى أنه خلال اليومين الماضيين تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات مغلوطة عن استثناء المناطق الرملية (الكثبان) من قرار حظر إشعال النار، وأنه يسمح بإشعال النار داخلها دون استخدام “موقد”.