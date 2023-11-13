السعودية | المرصد الوطني للعمل يطلق مؤشر استدامة المواطنين في القطاع الخاص

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أصدر المرصد الوطني للعمل (NLO) تقريراً مفصلاً من السجلات الرسمية حول استدامة المواطنين في القطاع الخاص، استعرض خلاله بالتفصيل أعداد المواطنين المستمرين في القطاع بجميع فئاتهم ولمدة تزيد عن عشرين عاماً.

وأوضح التقرير نجاح الجهود في تعزيز استدامة العاملين، نظراً لما يقدمه القطاع الخاص لهم من حوافز ومكافآت مادية، إضافة للتدريب والتطوير المستمرين, مدفوعاً ببرامج الدعم والاستبقاء والتوطين الحكومية.

كما أظهر التقرير ارتفاعاً ملموساً في استدامة المواطنين العاملين في القطاع الخاص، فقد بلغ عدد المستمرين أكثر من عشرين عاماً (123) ألف مواطن؛ كما ارتفع عدد المواطنين المستمرين في القطاع الخاص بجميع فئاتهم؛ مما يشير إلى تحسن بقائهم واستدامة وظائف القطاع الخاص.

ويعمل المرصد الوطني للعمل على إصدار العديد من التقارير والبيانات، التي تستعرض تحليلاً لاتجاهات قطاع العمل؛ ليكون المصدر الرئيس والموثوق لبيانات ومرئيات سوق العمل، حيث أصدر مؤخراً، تقريراً مفصلاً عن ارتفاع الأجور في القطاع الخاص, أوضح ارتفاع تنافسية القطاع وجودة الوظائف.