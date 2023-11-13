3 مشاريع جديدة وغياب ممشى السنابل

مميزات المماشي
تتميز المماشى بمسطحات خضراء، ومجسمات جمالية، ومواقف سيارات وألعاب للأطفال، وساحات عامة، ودورات مياه للرجال والنساء، ومصليات، وأجهزة رياضية يدوية، ولوحات إرشادية.
ممشى الياقوت
يقع ممشى الياقوت في شمال جدة، ويبلغ طوله ألف متر، وطول مسار الدراجات يبلغ 1700 متر.
ممشى الحرازات
يقع ممشى الحرازات في حي الحرازات جنوب جدة، ويبلغ طوله 1100 متر وعرضه 14 مترا، ويوجد فيه مسار للدراجات بطول 690 مترا. وقد اكتملت جميع الأعمال فيه، وبقيت أعمال الأسفلت.
ممشى القرينية
يقع ممشى القرينية في حي القرنية بجنوب جدة على مساحة 60972.28 مترا مربعا، بطول 2400 متر، واستكملت فيه جميع الأعمال.
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