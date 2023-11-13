شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هذه الحالات لا يغطيها تأمين السيارة في السعودية 1445 والان مع التفاصيل الكاملة

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توجد حالات وشروط يجب مراعاتها عند التفكير في تأمين السيارة في السعودية،لذا إليك بعض الحالات التي قد لا تغطيها بعض وثيقة التأمين على السيارة.

الحالات لا يغطيها تأمين السيارة في السعودية

إليك بعض الحالات التي قد لا تغطيها وثيقة تأمين السيارة في المملكة العربية السعودية:

الاستخدام في فن التفحيط:

لا يتم تغطية الأضرار التي قد تحدث نتيجة للاستخدام في فن التفحيط.

تجاوز حمولة الركاب:

قد لا تغطي الوثيقة التأمين الأضرار التي تحدث نتيجة لتجاوز حمولة الركاب المسموح بها.

القيادة للأفراد دون 21 عامًا:

قد لا تتم تغطية الحوادث التي تحدث أثناء قيادة السيارة للأفراد الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا.

القيادة تحت تأثير المواد المخدرة أو الكحول:

لا يتم تغطية الحوادث التي تحدث أثناء القيادة تحت تأثير المواد المخدرة أو الكحول.

القيادة بدون رخصة صالحة:

قد لا تتم تغطية الحوادث التي تحدث أثناء القيادة بدون رخصة صالحة.

القيادة في المناطق غير المسموح بها:

لا يتم تغطية الحوادث التي تحدث في المناطق غير المسموح بها للقيادة.

التهرب من موقع الحادث:

لا تتم تغطية الحوادث التي يتم التهرب من موقعها من قبل المؤمن عليه والسائق.

الاستخدام الخاطئ في السباقات:

لا يتم تغطية الحوادث التي تحدث نتيجة للاستخدام الخاطئ للسيارة في السباقات.

تقديم بيانات خاطئة:

لا يتم تغطية الحوادث التي تحدث نتيجة لتقديم بيانات خاطئة عند التأمين.