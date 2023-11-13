المرور: هذا ما عليك فعله قبل الخروج بالسيارة في الأجواء الماطرة

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محمد بن مسعود - الدمام - أكد المرور السعودي أن مستوى الخطر يرتفع مع القيادة تحت الأجواء الماطرة، مطالبًا قائدي المركبات بضرورة التأكد من سلامتها قبل الانطلاق.

وأضاف المرور في إنفوجرافيك توعوي على منصة "إكس" بعنوان "قُد بحذر"، أن التأكد من سلامة المركبة قبل القيادة تحت الأجواء الماطرة خطوة هامة وضرورية.

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