انت الان تتابع استرد مبلغ الشراء نقداً.. "التجارة" تستدعي غسالات "O2-OTL09" لسنة 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 نوفمبر 2023, 7:40 صباحاً

أعلنت وزارة التجارة استدعاء غسالات "O2" -علوية حجم 9 كجم OTL09- عن سنة الصنع 2021. وأوضحت الوزارة، أن سبب الاستدعاء غير مطابقة المنتج للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة. وأشارت، عبر إنفوجرافيك معلوماتي، إلى أن الإجراء الواجب يتمثل في التواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني لسحب الغسالة المشمولة واسترداد مبلغ الشراء نقداً.

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