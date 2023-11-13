"إغاثي الملك سلمان" يوزع ألف سلة غذائية على متضرري زلزال ولاية هرات في أفغانستان

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محمد بن مسعود - الدمام - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 1.000 سلة غذائية على الأسر المتضررة من الزلزال في مديرية رباط سنجي بولاية هرات أفغانستان، استفاد منها 6.000 فرد، بواقع 1.000 أسرة.

يأتي هذا ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدّمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لمختلف الدول والشعوب المحتاجة حول العالم.

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