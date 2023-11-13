انت الان تتابع "منشآت" تطلق أداة نماذج الأعمال الأولى من نوعها عالمياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 نوفمبر 2023, 8:00 صباحاً

نظّمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" ملتقى جدة لمنظومة الابتكار التجاري الوطنية، وذلك بالتزامن مع أسبوع ريادة الأعمال العالمي، تم من خلاله إطلاق أداة ذكية لاختيار نماذج الأعمال التجارية، التي تساعد رائدات ورواد الأعمال على استكشاف أكثر من ٥٠ منهجية أعمال مبتكرة تم تطبيقها عالمياً ومحلياً، حيث تعد هذه الأداة غير مسبوقة في مجال الخدمات الحكومية الرقمية حول العالم، وذلك في مقر جامعة دار الحكمة بمحافظة جدة. ويستمر الملتقى لمدة ثلاثة أيام بالشراكة مع أكثر من ٢٠ جهة حكومية وخاصة مهتمة بتقديم الخدمات والفرص للمنشآت الابتكارية السعودية، بمشاركة أبرز الخبراء والمختصين من معهد الابتكار العالمي الأميركي، بحضور المدير العام للابتكار في "منشآت" المهندس عبدالمجيد العمراني، ومديرة جامعة دار الحكمة الدكتورة عبير الدغيثر. وتعد هذه الأداة إحدى الخدمات التي تقدمها بوابة منظومة الابتكار التجاري "فكرة" التابعة للهيئة، حيث تم تطويرها وبرمجتها من قبل فريق مشروع تفعيل منظومة الابتكار التجاري الوطنية، ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني. وتدعو الهيئة الراغبين في الاستفادة من الخدمات المقدمة للمشاريع التجارية، إلى زيارة الرابط: https://businessmodels.fikra.sa، للتعرف على أحدث المنهجيات الريادية في الأسواق المحلية والعالمية.

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