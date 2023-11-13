حفظاً للحقوق.. "الموارد البشرية" تؤكّد على توثيق عقود العاملين عبر منصة "قوى"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 نوفمبر 2023, 8:02 صباحاً

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أهمية مسارعة منشآت القطاع الخاص بتوثيق عقود العاملين لديها؛ السعوديين وغير السعوديين، وذلك عن طريق التسجيل بمنصة "قوى"، وإتمام الإجراءات الخاصّة بخدمة توثيق العقود على المنصّة. وحدّدت الوزارة في وقتٍ سابقٍ نسبَ الالتزام المطلوبة من المنشآت بتوثيق العقود، وذلك بناءً على إجمالي عدد موظفي المنشأة حسب كل ربعٍ من عام 2023م كالتالي: الربع الأول 20%، الربع الثاني 50% الربع الثالث 80%، منوّهةً بضرورة التزام المنشآت بنسبة التوثيق المطلوبة، وذلك لضمان حماية حقوق الأطراف المعنية. وأكدت الوزارة، أن المنشآت الملتزمة بتوثيق 80% أو أكثر من عقود موظفيها، عبر منصة "قوى"، ستتمكن من الاستفادة الكاملة من خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وتهدف الوزارة من هذه الخدمة إلى حفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، وتوفير بيئة عملٍ تساعد على استقرار العامل وزيادة إنتاجيته، ورفع امتثال المنشآت بنظام العمل، وتجويد بيانات عقود العمل مما ينعكس إيجاباً على جاذبية سوق العمل بالمملكة. وتُمكّن خدمة توثيق العقود على منصة "قوى" أصحاب العمل من رفع وتحديث معلومات عقود العاملين بشكل مؤتمتٍ ويسير، وتتيحُ للعاملين، وكذلك التحقق من صحة بيانات عقودهم، وفي حال موافقة الطرفين (العامل والمنشأة)، يعد العقد موثقًا ومُعتمدًا من قِبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

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