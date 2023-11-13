انت الان تتابع "المطرية الثالثة" تنطلق وتستمر أيامًا.. "الحصيني": تتمركز وتمتد وتتفاوت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 نوفمبر 2023, 8:13 صباحاً

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، إنه بحسب النماذج العددية للطقس، تبدأ الحالة الممطرة الثالثة لوسم ١٤٤٥هـ اليوم الاثنين ومتوقع أن تستمر أيامًا عدة. وأوضح أن من المتوقع تمركز هذه الحالة الممطرة في بدايتها على أجزاء من مناطق تبوك ثم الشمالية ثم الجوف فالمدينة ومكة ثم حائل فالقصيم ثم شمال الشرقية والكويت فالعراق ثم شمال منطقة الرياض وجنوب الرياض فالمنطقة الشرقية ودولتي البحرين وقطر. وأضاف: "تمتد الأمطار على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان وإلى أقصى غرب منطقة نجران من المملكة، وتمتد أيضًا نواحي الإمارات وسلطنة عمان واليمن". وتابع: "الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد وفرصة سيول على أجزاء منها يعقبها انخفاض في درجات الحرارة".

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