انت الان تتابع مخالفة مرورية.. "أمن الطرق": غرامة المناطق التي يمنع التجاوز فيها تصل لـ 2000 ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت القوات الخاصة لأمن الطرق بالمملكة أن التجاوز في المناطق التي يُمنع التجاوز فيها، يعد مخالفة مرورية.

وأشارت، عبر حسابها على منصة "إكس"، إلى أن المناطق التي يُمنع التجاوز فيها تشمل المنعطفات والمرتفعات وغرامة تجاوزها تتراوح بين 1000 و2000 ريال.

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