انت الان تتابع لرفع مستوى السلامة.. هيئة الطرق تواصل جولاتها على شبكة الطرق للتأكّد من تطبيق أعلى معايير الجودة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 نوفمبر 2023, 8:21 صباحاً

تواصل الهيئة العامة للطرق عبر فرقها الميدانية جولاتها على مشاريع الطرق في مختلف مناطق المملكة، وذلك عبر عددٍ من الجولات على المشاريع ومصانع إنشاء الطرق. وقامت الهيئة خلال شهر أكتوبر الماضي 2023 بأكثر من 140 عملية مراجعة واعتماد وجولة تفتيشية، وذلك لضمان جودة المشاريع والأعمال، حيث قامت بـ 40 جولة على مصانع إنشاء الطرق، و60 جولة على مشاريع الطرق، كما اعتمدت 33 خلطة تصميمية لمشاريع الطرق، و60 مادة لإنشاء الطرق. وتهدف هذه الجولات لرفع مستوى السلامة على شبكة الطرق ورفع مستوى الجودة، إضافة إلى التأكد من التقييد بمواصفات ومعايير الجودة، وتعزيز مستوى الرقابة والإشراف على الطرق.

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