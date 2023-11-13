شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية على منطقة حائل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر المركز اوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، من هطول أمطار رعدية ‏ونشاط في الرياح السطحية، على بعض المناطق في المملكة تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

طقس المنطقة الشرقية

وحذرت الأرصاد من الحالة ضباب بالمنطقة الشرقية مصحوب بشبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم على المحافظات والمراكز ومنها: (الجبيل، الخبر، الدمام، القطيف، رأس تنورة، ومواقع أخرى).

طقس حائل

نبَّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة حائل، اليوم الاثنين، من أمطار رعدية ‏ونشاط في الرياح السطحية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ‏تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.‏ وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 12 مساءً.‏

طقس تبوك

هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة تبوك شملت مراكز بَجده وشقري والبديعة وضواحيهم

ونبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط للبرد، وجريان للسيول، وصواعق رعدية، على منطقة تبوك.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل تبوك، ومحافظة تيماء، ومركز المعظم، تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 11 مساءً.

طقس المدينة المنورة

فيما نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار خفيفة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على المدينة المنورة ومحافظات العلا وخيبر والعيص ووادي الفرع.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثانية ظهرًا وتستمر حتى الساعة الحادية عشرة ليلًا.