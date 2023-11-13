اخبار السعوديه

السعودية | رئيس جمهورية جامبيا يلتقي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة

0 نشر
shimaa mohamed 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن رئيس جمهورية جامبيا يلتقي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى فخامة الرئيس آداما بارو رئيس جمهورية جامبيا، في مقر إقامته بالرياض اليوم، معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الربيعة، وذلك على هامش القمة الأفريقية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية، ومناقشة المشاريع التي تم تنفيذها بغامبيا.

وقدم فخامة الرئيس آداما بارو خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – على ما يقومون به من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة من جهود إنسانية وإغاثية لبلاده، مما أسهم في تخفيف المعاناة عن المحتاجين والمتضررين هناك.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا