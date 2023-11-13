السعودية | رئيس جمهورية جامبيا يلتقي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى فخامة الرئيس آداما بارو رئيس جمهورية جامبيا، في مقر إقامته بالرياض اليوم، معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الربيعة، وذلك على هامش القمة السعودية الأفريقية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية، ومناقشة المشاريع التي تم تنفيذها بغامبيا.

وقدم فخامة الرئيس آداما بارو خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – على ما يقومون به من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة من جهود إنسانية وإغاثية لبلاده، مما أسهم في تخفيف المعاناة عن المحتاجين والمتضررين هناك.