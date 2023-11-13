السعودية | رئيس جمهورية سيراليون يلتقي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

التقى فخامة الرئيس جولويس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون، في مقر إقامته بالرياض اليوم، معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، وذلك على هامش القمة السعودية الأفريقية.

وناقش الجانبان خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية.

وقدم فخامة الرئيس جولويس مادا بيو خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – على ما يقدمونه من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة من معونات إنسانية وإغاثية لبلاده، مبينًا أنها تعكس علاقات التعاون القائمة بين البلدين وتسهم في تعزيز الروابط بينهما.