نظام إلكتروني لمتابعة الاختبارات

وأدى طلاب مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 1445، للطلاب والطالبات من الصف الثالث ابتدائي حتى الصف الثالث ثانوي وسط متابعة ميدانية من مديري التعليم والمساعدين والمشرفين، وجرى التنسيق مع الجهات الأمنية لتنظيم حركة المرور والسير في محيط المدارس.
كما أدى أكثر من 340 ألف طالب وطالبة الاختبارات بمدارس التعليم العام بمنطقة المدينة المنورة، و397.900 طالبًا وطالبة من جميع مراحل التعليم الثلاث بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، وسط استعدادات متكاملة هيأتها الإدارة ليؤدي الطلاب والطالبات اختباراتهم في بيئة مناسبة بكل يسر وسهولة.
طلاب المراحل التعليمية
ابتدائي
ذكور 1692038
إناث 1637021
إجمالي 3329059
متوسط
ذكور 784360
إناث 751519
إجمالي 1535879
ثانوي
ذكور 822513
إناث 710190
إجمالي 1532703
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