نظام إلكتروني لمتابعة الاختبارات

وضعت إدارات التعليم بالمناطق خططها الاستعدادية لتطبيقها في أسبوع الاختبارات، واشتملت الخطة التي وضعتها الإدارات على الانتهاء من تبليغ الميدان بأنظمة ولوائح الاختبارات المحدثة والتدريب عليها، وتشكيل اللجان الإشرافية لمتابعة سير الاختبارات على مستوى الإدارة ومكاتب التعليم، فضلا عن نظام إلكتروني لمتابعة أعمال الاختبارات بالتعاون مع مكاتب التعليم وإدارة تقنية المعلومات، مع دعم فني متواصل لمتابعة ومعالجة ملفات الطلاب والطالبات في نظام نور، وكذلك خطة إشرافية متكاملة من قبل مكاتب التعليم، بالتعاون مع إدارة الإشراف التربوي والإدارات الأخرى لمتابعة المدارس أيام الاختبارات.

وأدى طلاب مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 1445، للطلاب والطالبات من الصف الثالث ابتدائي حتى الصف الثالث ثانوي وسط متابعة ميدانية من مديري التعليم والمساعدين والمشرفين، وجرى التنسيق مع الجهات الأمنية لتنظيم حركة المرور والسير في محيط المدارس.

كما أدى أكثر من 340 ألف طالب وطالبة الاختبارات بمدارس التعليم العام بمنطقة المدينة المنورة، و397.900 طالبًا وطالبة من جميع مراحل التعليم الثلاث بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، وسط استعدادات متكاملة هيأتها الإدارة ليؤدي الطلاب والطالبات اختباراتهم في بيئة مناسبة بكل يسر وسهولة.

طلاب المراحل التعليمية

ابتدائي

ذكور 1692038

إناث 1637021

إجمالي 3329059

متوسط

ذكور 784360

إناث 751519

إجمالي 1535879

ثانوي

ذكور 822513

إناث 710190

إجمالي 1532703