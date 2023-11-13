بالصور والفيديو: إحباط تهريب 852 ألف حبة كبتاجون مخبأة في إطار احتياطي وخزان وقود بمنفذ الحديثة

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ضبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة، 852 ألف حبة كبتاجون مخبأة في إطار احتياطي وخزان وقود مركبة قادمة إلى المملكة.
وأوضحت الهيئة أن الحبوب المخبأة كانت مُعدة للتهريب إلى المملكة، وتم ضبطها خلال عملية تفتيش روتينية للمركبات القادمة عبر المنفذ.
وأكدّت الهيئة أنها تعمل على تعزيز إجراءات الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، ومكافحة التهريب بكل أشكاله، بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة.
ودعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها في مكافحة التهريب، من خلال الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910).
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