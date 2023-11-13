شكرا لقرائتكم خبر عن تجنبها فورا.. هذه الأطعمة ترفع السكر في الدم وتدمر الكلى وتحرمك من انجاب الأطفال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

البروتين الموجود في البول هو ما يسمى “البيلة البروتينية”، ويعتبر ظهوره علامة على احتمال تلف الكلى؛ عادة ما يتم العثور على البروتين في الدم. فهو يساعد على بناء العظام والعضلات، ومنع العدوى والسيطرة على كمية السوائل في الدم. ولكن ما هي كمية البروتين التي تحتاجين إلى تناولها للبقاء بصحة جيدة أثناء الحمل؟ هذا ما يقوله لك الأطباء والمتخصصون. لا تقوم الكلى بإزالة البروتينات والمواد المغذية الأخرى التي تمر عبر الدم وتعود إليه، ولكن عندما تتضرر الكلى، فإنها قد تسمح لهذا البروتين بالتسرب إلى البول. وهذا يسبب ارتفاع مستويات البروتين في البول، ويمكن لأي شخص أن يكون لديه بروتين في البول. قد تكون أكثر عرضة لوجود البروتين في البول إذا كان لديك واحد أو أكثر من عوامل خطر الإصابة بأمراض الكلى. هناك مشاكل صحية يمكن أن تسبب البروتين على المدى الطويل في البول، وبعضها يمكن أن يسبب البروتين على المدى القصير في البول.

أسباب بقاء البروتين في البول لفترة طويلة

تشمل المشاكل الصحية التي قد تسبب ارتفاع مستويات البروتين في البول على المدى الطويل ما يلي:

– مرض كلوي

– متلازمة الكلوية

– السكري

– تسمم الحمل “نوع من ارتفاع ضغط الدم الذي يحدث أثناء الحمل”.

أسباب وجود البروتين في البول على المدى القصير

– الجفاف (عدم وجود كمية كافية من الماء في الجسم)

– التوتر الشديد

– التواجد في درجات حرارة شديدة البرودة

– إصابة الحامل بالحمى

– النشاط البدني عالي الكثافة.

ما هي أعراض وجود البروتين في البول؟

عندما تعاني كليتيك من ضرر طفيف فقط ويكون لديك مستويات صغيرة فقط من البروتين في البول؛ لن تلاحظ أي أعراض، ولكن عندما تتضرر كليتيك بشكل أكثر خطورة ويكون لديك مستويات عالية من البروتين في البول؛ قد تبدأ في ملاحظة أعراض مثل:

• بول رغوي أو فقاعي

• تورم في اليدين أو القدمين أو البطن أو الوجه

• التبول بشكل متكرر

• الشعور بالغثيان في المعدة أو القيء

• تشنجات العضلات ليلاً.

إذا كان لديك أي من هذه الأعراض؛ تحدث مع طبيبك على الفور.

الأطعمة التي تؤدي إلى بيلة الألبومين أثناء الحمل

تأتي زيادة بروتين الألبومين من الأطعمة الأجنبية التي قد لا تعرف مدى خطورتها عند تناولها، مما قد يؤدي إلى ظهور أعراض مختلفة، مثل تشنجات المبيض.

كما لا توجد قائمة محددة لهذا النوع من الطعام، ولكن هناك أطعمة قد تزيد من احتمالية حدوثه بسبب محتواها العالي من الصوديوم أو السكر الذي يؤدي إلى الإصابة بسكري الحمل. ومن أبرز الأطعمة التي تسبب البول الزلالي عند النساء الحوامل ما يلي:

1- الأطعمة المالحة مثل رقائق البطاطس والمكملات الغذائية المالحة.

2- المشروبات الغازية والمشروبات السكرية.

3- الأطعمة المعلبة والمصنعة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم.

4- الأطعمة السريعة والوجبات الجاهزة التي تحتوي على كميات كبيرة من الدهون والصوديوم.

الآثار الجانبية للألبومين على النساء الحوامل

– زيادة الوزن نتيجة تراكم السوائل

– تورم اليدين والقدمين والوجه

– ضغط دم مرتفع

– تشنجات وألم في العضلات

– صعوبة في التنفس بسبب تراكم السوائل حول الرئتين.