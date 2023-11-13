شكرا لمتابعة خبر عن عبدالله السلمان للنساء: اقتدي بأمهات المؤمنين في تعاملك مع زوجك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجه المستشار الأسري الدكتور عبدالله السلمان، نصيحة مهمة للأزواج للحفاظ على بيت هادئ وعلاقة مريحة وسعيدة.

وقال السلمان عبر حسابه الرسمي على منصة إكس :” في تعاملك مع ⁧‫زوجتك‬⁩ ليكن قدوتك هو خيرُ الأزواج، وانتي في تعاملك مع زوجك اقتدي بأمهات المؤمنين رضي الله عنهن.

وأضاف:” مايصير تقول لزوجتك أنتي تسمعين وتقولين أبشر بدون أي نقاش أو حوار ؛ فقد كانت أمهات المؤمنين يتحاورن مع الرسول ﷺ.”

وتابع:” تذكري دائمًا مواقف خديجة رضي الله عنها مع الرسول ﷺ ودعمها له.”