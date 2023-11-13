شكرا لمتابعة خبر عن الشبل يوضح هل يجوز للمرأة تقديم النصيحة للرجل الأجنبي إذا رأت منه منكر .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل، هل يجوز للمرأة أن تنصح رجلاً أجنبيًا في الشارع إذا رأت منه منكرًا.

وقال الشيخ علي الشبل، عبر برنامج “يستفتونك” على قناة الرسالة:” نعم يجوز للمرأة المسلمة أن تنصح رجلاً أجنبيًا إذا وقع منه منكر، كما يجوز العكس أن ينصح الرجل المرأة إذا وقع منها منكر بشرط أمن الفتنة منه أو منها وعليها.”

والجدير بالذكر أن توضيح الشبل جاء ردًا على سؤال على برنامج يستفتونك بشأن نصيحة المرأة للرجل الأجنبي .