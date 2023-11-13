شكرا لمتابعة خبر عن بنك التنمية الاجتماعية يحتفي بممارسي العمل الحر المتميزين وشركاء النجاح من القطاع الحكومي والخاص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نظم بنك التنمية الاجتماعية يوم أمس الأحد 12 نوفمبر، الحفل السنوي للعمل الحر والمعرض المصاحب له مع شركاء النجاح الداعمين من القطاع الحكومي والخاص في نسخته الأولى 2023م، حيث تم استعراض بعض أعمال ممارسيّ العمل الحر المتميزين ومهاراتهم بالإضافة إلى قصص النجاح ممن تم تمويلهم عبر منتج العمل الحر.

حيث أُقيم الحفل في الرياض بحي “جاكس” في محافظة “الدرعية” برعاية سعادة الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية أ. إبراهيم الراشد وحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة (الأمير فهد بن منصور ال سعود، معالي الدكتور رميح بن محمد الرميح ، الدكتور أحمد المغامس، الأستاذ ماجد الضحوي، المهندس عبدالله الحماد) ومشاركة عدد من الشخصيات البارزة في القطاعين، الحكومي والخاص، بالإضافة إلى المكرمين من الشركاء وممارسي العمل الحر المتميزين ، كما تخلل الحفل التعريف بثقافة العمل الحر والدعم المقدم من البنك لهذا القطاع والموازنة المرصودة والتمويلات المصروفة لدعم وتمكين العاملين والراغبين في ممارسة الأعمال الحرة في المملكة.

وبهذا الصدد قال الرئيس التنفيذي للبنك الأستاذ إبراهيم الراشد:” بأن دعم ممارسيّ العمل الحر بدءً من عام 2002، وتوسع البنك في دعم مختلف أنماط العمل الحر الحديثة خلال الثلاث أعوام الماضية حيث موّل البنك أكثر من 240 ألف عميل بقيمة 14 مليار ريال للمساهمة في تحقيق أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030م، والمتمثل في تعزيز مساهمة أصحاب العمل الحر في الاقتصاد بما يتوافق مع ركيزة “الاكتفاء” الركيزة الثانية من ركائز البنك الاستراتيجية.

وأكد على حرص البنك على نشر ثقافة العمل الحر والتعريف بأنشطته والمنصات المنظمة والداعمة لممارسي العمل الحر بهدف تجسيرهم نحو ريادة الأعمال، وذلك بإطلاق فعاليات وتنظيم ورش عمل تدريبية والتواجد في الأماكن العامة بهدف الوصول والسماع من الشرائح المستهدفة لتحقيق الأثر الإيجابي وتغطية كافة احتياجاتهم التمويلية والتحفيزية ، ومن هذا المنطلق أقام البنك فعالية غطت 6 مناطق من المملكة بدأت خلال شهر ديسمبر 2022م وامتدت حتى نهاية سبتمبر 2023م بلغ عدد المتفاعلين معها قرابة 10 آلاف زائرا وعدد (76) مشارك ومشاركة في الورش التدريبية.

كما وجّه الراشد شكره إلى شركاء النجاح في تمويل مركبات النقل الموجه وتوصيل الطلبات الوكلاء (عبد اللطيف جميل، الوعلان، المجدوعي، محمد ناغي، الجميح، توكيلات الجزيرة، عبد الله هاشم، اليمني) على جهودهم المبذولة في هذا الجانب.

تجدر الإشارة إلى أن البنك يقدم مجموعة من البرامج المتنوعة في إطار تمكين المنشآت متناهية الصغر لروّاد الأعمال، من خلال برامج التدريب والاستشارات والإرشاد التي يوفرها مركز دلني للأعمال، وجادة 30، وبرنامج إمبريتيك الدولي، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، السعودية المخصص لرواد الأعمال والعمل الحر.