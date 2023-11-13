شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الأمن العام السعودي يعلن عن أول مقيم يتورط في مخالفة جديدة عقوبتها السجن عشر سنوات وغرامة 30 مليون ريال ويحذر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - طريقة حجز موعد مستعجل في الجوازات بدون أبشر 1445 مقيم يتورط في مخالفة ألقت قوات الأمن البيئي القبض على مقيم من الجنسية الهندية في منطقة مكة المكرمة بتهمة مخالفة نظام البيئة وجاءت هذه الضبطية بسبب إلقائه لمياه غير معالجة في محيط بيئي مركز في المنطقة. مقيم يتورط في مخالفة تم إيقاف pic.twitter.com/KYxXXZ0YcX — منوعات إكس (@AmlShihata) November 11, 2023 الهندي واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقه. يُشار إلى أن العقوبات لمخالفات نظام البيئة تتضمن غرامة تصل إلى 30 مليون ريال، والسجن لفترة تصل إلى عشر سنوات، أو تطبيق إحدى هاتين العقوبتين، لمن يقوم بإلقاء مياه الصرف أو أي مكونات سائلة غير معالجة في أي وسط بيئي. الهندي واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقه. يُشار إلى أن العقوبات لمخالفات نظام البيئة تتضمن غرامة تصل إلى 30 مليون ريال، والسجن لفترة تصل إلى عشر سنوات، أو تطبيق إحدى هاتين العقوبتين، لمن يقوم بإلقاء مياه الصرف أو أي مكونات سائلة غير معالجة في أي وسط بيئي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.