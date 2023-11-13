انت الان تتابع "الزبون الجائع الغاضب".. شاهد ما فعله هذا الرجل بأشهر مطعم وجبات سريعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

هبط الزبون الجائع الغاضب من سيارته المتوقفة أمام نافذة البيع بمحل الوجبات السريعة بولاية ماريلاند الأمريكية، وقف في النافذة الخالية وراح بغضب شديد يضرب ويمزق ويحطم كل شيء.

وتحت عنوان "لا نحب الزبون الفاقد الصبر"، قالت صحيفة "الديلي ميل"، التقطت كاميرات المراقبة هذه الواقعة المزعجة بمحل وجبات سريعة في ضاحية وايت مارش السكنية، جنوبي مدينة بالتيمور بولاية ماريلاند.

ويبدو أن العاملين بالمحل تأخروا في جلب كيس البطاطس للزبون الجائع، حيث يظهر الفيديو كيف وقف في النافذة يطالب العاملين بجلب الطعام وهو يسبهم ويلقى أكواب الشراب المعدة للتوزيع، ثم يضرب ماكينة الكاشير والشاشة التي أمامها، ثم يسحب بعض أجهزة الكاشير من على الرفوف، وأخيرًا يسقط الرفوف بالكامل.

وطوال هذا الوقت ظل بعض العاملين يحاولون تهدئته دون جدوى، إذ واصل السباب والصراخ حتى تسلم كيس البطاطس، ثم طلب كيسًا آخر فحصل عليه على الفور، وبعد فورة الغضب والسباب والإهانات، أغلق الرجل نافذة المطعم وغادر.

وحسب الصحيفة، من غير الواضح إذا كان هذا الرجل قد تم القبض عليه أم لا.

وعند نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حقق المنشور عشرات الآلاف من المشاهدات ومئات التعليقات، يقول أحد المعلقين: "من فضلكم أخبروني أن هذا الرجل قد تم القبض عليه".