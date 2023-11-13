انت الان تتابع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي في عدوانه على غزة ترتفع إلى 363 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 نوفمبر 2023, 11:19 صباحاً

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الاثنين)، ارتفاع حصيلة قتلاه في الحرب التي يشنّها على قطاع غزة منذ هجوم حركة "حماس" في السابع من شهر أكتوبر الماضي. وأوضح الجيش في بيان أن عسكريين أحدهما ضابط برتبة رائد قُتِلا، وأٌصيب عسكري واحد بجروح خطيرة خلال معارك في شمال قطاع غزة أمس، وفقًا لـ"سبوتنيك". وأضاف أن حصيلة قتلى العسكريين الإسرائيليين منذ بدء التصعيد مع حركة "حماس" ارتفعت إلى 363 قتيلًا.

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