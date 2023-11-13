انت الان تتابع انطلاق أعمال الاجتماع الأول لمجلس التنسيقي "السعودي- العماني" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 نوفمبر 2023, 11:26 صباحاً

بدأت أعمال الاجتماع الأول لمجلس التنسيقي "السعودي- العماني"، والذي يترأسه وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ونظيره العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي. وكان وزير الخارجية قد وصل إلى مسقط لترؤس اجتماع مجلس التنسيق "السعودي العماني". وبحث الأمير فيصل مع نظيره العماني العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في غزة.

كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق أعمال الاجتماع الأول لمجلس التنسيقي "السعودي- العماني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.