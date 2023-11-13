شكرا لقرائتكم خبر عن طالبات جامعة الأميرة نورة يتعرفن على مفاهيم الابتكار والريادة الرقمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم مركز الابتكار وريادة الأعمال في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، فعالية تثقيفية بعنوان "نحو الابتكار والريادة الرقمية"، للطالبات والمهتمين بريادة الأعمال، بالتزامن مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال.

وهدفت الفعالية التي نظمها المركز بالتعاون مع ”معمل كود“ في جامعة الأميرة نورة، إلى زيادة الحصيلة المعرفية للطالبات في مجال رعاية الأعمال والتكنولوجيا وتمكينهم من خلال رفع الوعي بأهمية ريادة الأعمال، والتشجيع على بدء المشاريع التقنية، والتعريف بالريادة الرقمية والابتكار في ريادة الأعمال.

الريادة الرقمية

تناولت موضوعات ورش العمل التعريف بمفهوم التوجه نحو الرقمية، والابتكار وريادة الأعمال، وجلسات حوارية عن بداية الرحلة التقنية وتحديات النمو والتوسع في التقنية، واستعراض قصص النجاح في الريادة الرقمية وذلك لتقديم نصائح حول تحديد الاتجاهات الصحيحة للبدء بمشروع تقني ناجح، وتوضيح تحديات النمو والتوسع في المشاريع التقنية وآلية النمو.

وتضمنت الفعالية إتاحة الفرصة للمهتمين للتعرف على مهارة برمجة الروبوتات، والملكية الفكرية، والذكاء الاصطناعي، والتفكير التصميمي، إلى جانب استعراض تجارب طالبات محتضنات في ”معمل كود“ بجامعة الأميرة نورة، وجلسات إرشاد رقمي في المعمل.

تجارب رائدة

اشتملت الفعالية على إقامة جلسات حوارية لعرض تجارب رياديات ناجحات في مجال التقنية الريادية، بهدف تحفيز الطالبات نحو الابتكار والريادة الرقمية للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى إطلاق معرض مصاحب للتعريف بالمشاريع الريادية للطالبات.

تأتي الفعالية التثقيفية ضمن اهتمام مركز الابتكار وريادة الأعمال في إعداد جيل من القياديات المبدعات في قطاع ريادة الأعمال، في إطار المساهمة بتحقيق أهداف جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الاستراتيجية، من خلال المساهمة في تعزيز مفاهيم الابتكار وريادة الأعمال، وتمكين المرأة في مجال الابتكار وريادة الأعمال، بما من شأنه الإسهام في تعزيز القدرة التنافسية وتطوير القطاعات الرقمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.