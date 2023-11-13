شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمن البيئي".. ضبط مخالفًا بنقل 4 كائنات فطرية دون ترخيص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستمر الجهات الأمنية في المملكة بتكثيف جهودها المتواصلة للحد من المخالفات، والتصدي لعمليات تهريب وترويج المخدرات بمختلف المناطق.

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيم من الجنسية السودانية مخالف لنظام البيئة، لنقله (4) كائنات فطرية دون ترخيص في منطقة المدينة المنورة.

وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، مؤكدةً أن عقوبة نقل كائن فطري دون ترخيص غرامة (5) آلاف ريال لكل كائن فطري.

وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة.