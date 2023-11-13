شكرا لقرائتكم خبر عن رصد 564 مخالفة بمنشآت التدريب الأهلية خلال النصف الأول من 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني رصد (564) مخالفة في منشآت التدريب الأهلية خلال النصف الأول من العام الحالي 2023.

وأوضحت المؤسسة أن المخالفات المرصودة من خلال الإدارة العامة للتدريب الأهلي شملت جهات تدريبية مرخصة وغير مرخصة، وأن الإدارة تعمل على متابعة جودة أداء المنشآت المرخصة في ظل تطبيق القواعد والإجراءات التنفيذية للائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية، ورصد الجهات التي تقوم بمزاولة التدريب دون الحصول على رخصة، والتعامل معها وفق الأنظمة والإجراءات المخصصة لذلك.

تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار

وأضافت المؤسسة أنه بهدف دعم وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في التدريب، تمّ خلال النصف الأول من العام الترخيص لعدد (84) منشأة تدريبية جديدة، لتقديم البرامج التدريبية في عدة مجالات، كما قامت المؤسسة بإصدار (268) بطاقة مدرب معتمد، في حين تمّ تنفيذ (41758) اختبار شامل وتأهيلي.

يذكر أن عدد المنشآت التدريبية المرخصة التي تشرف عليها المؤسسة يتجاوز(1200) منشأة تدريبية بمختلف المناطق.