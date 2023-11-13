السعودية | جامعة الأميرة نورة تنظم فعالية لتعزيز الابتكار والريادة الرقمية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

نظّم مركز الابتكار وريادة الأعمال في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، فعالية تثقيفية بعنوان “نحو الابتكار والريادة الرقمية”، للطالبات والمهتمين بريادة الأعمال، بالتزامن مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال.

وهدفت الفعالية التي نظمها المركز بالتعاون مع “معمل كود” في الجامعة أمس، إلى زيادة الحصيلة المعرفية للطالبات في مجال رعاية الأعمال والتكنولوجيا وتمكينهم من خلال رفع الوعي بأهمية ريادة الأعمال، والتشجيع على بدء المشاريع التقنية، والتعريف بالريادة الرقمية والابتكار في ريادة الأعمال.

وتناولت موضوعات ورش العمل التعريف بمفهوم التوجه نحو الرقمية، والابتكار وريادة الأعمال، وجلسات حوارية عن بداية الرحلة التقنية وتحديات النمو والتوسع في التقنية، واستعراض قصص النجاح في الريادة الرقمية، وذلك لتقديم نصائح حول تحديد الاتجاهات الصحيحة للبدء بمشروع تقني ناجح، وتوضيح تحديات النمو والتوسع في المشاريع التقنية وآلية النمو.

وتضمنت الفعالية إتاحة الفرصة للمهتمين للتعرف على مهارة برمجة الروبوتات، والملكية الفكرية، والذكاء الاصطناعي، والتفكير التصميمي، إلى جانب استعراض تجارب طالبات محتضنات في “معمل كود” بجامعة الأميرة نورة، وجلسات إرشاد رقمي في المعمل.

واشتملت الفعالية على إقامة جلسات حوارية لعرض تجارب رياديات ناجحات في مجال التقنية الريادية؛ بهدف تحفيز الطالبات نحو الابتكار والريادة الرقمية، بالإضافة إلى إطلاق معرض مصاحب للتعريف بالمشاريع الريادية للطالبات.

يُذكر أن الفعالية التثقيفية تأتي ضمن اهتمام مركز الابتكار وريادة الأعمال في إعداد جيل من القياديات المبدعات في قطاع ريادة الأعمال، في إطار الإسهام بتحقيق أهداف جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الإستراتيجية، من خلال الإسهام في تعزيز مفاهيم الابتكار وريادة الأعمال، وتمكين المرأة في مجال الابتكار وريادة الأعمال، بما من شأنه الإسهام في تعزيز القدرة التنافسية وتطوير القطاعات الرقمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.