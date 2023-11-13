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السعودية | القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفًا لنظام البيئة لنقله 4 كائنات فطرية دون ترخيص

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيم من الجنسية السودانية مخالف لنظام البيئة، لنقله (4) كائنات فطرية دون ترخيص في منطقة المدينة المنورة.

وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، مؤكدةً أن عقوبة نقل كائن فطري دون ترخيص غرامة (5) آلاف ريال لكل كائن فطري.

وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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