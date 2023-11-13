السعودية | وزير الخارجية يصل مسقط ويلتقي وزير الخارجية العُماني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إلى العاصمة العُمانية، مسقط، اليوم.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله المطار السلطاني، معالي وزير خارجية سلطنة عُمان السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.

وسيرأس سموه، مع معالي وزير الخارجية العُماني، الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي العُماني، حيث سيبحثان خلاله تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين بالمزيد من التقدم والازدهار.

وكان سمو وزير الخارجية قد عقد عند وصوله مسقط، مع وزير الخارجية العُماني، لقاءً ثنائياً، بحثا فيه أوجه التعاون المشترك، بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات في قطاع غزة ومحيطها، والدفع باتجاه الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين، كما تطرق الجانبان إلى آليات التنسيق الثنائي والمتعدد الأطراف بهدف متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي استضافتها الرياض يوم السبت الماضي.

حضر اللقاء، مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود، والقائم بأعمال سفارة المملكة لدى سلطنة عُمان يوسف العودة.