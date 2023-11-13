شكرا لقرائتكم خبر عن لا تتجاهلها..إذا لاحظت هذه العلامات على أصابعك فأنت ستموت مبكرًا وعليك الاستعداد للقادم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إذا تساءلت يومًا عن مدى صحتك في المستقبل، فقد يكون الجواب في أصابعك. إذ إنّ قراءة الكف ليس هراءً. فوفقًا لعدة دراسات، يمكن أن يشير طول أصابعك إلى مخاطر إصابتك ببعض الأمراض في وقت لاحق من الحياة.

طول السبابة مقارنةً بإصبع البنصر، يختلف كثيرًا بين الرجال والنساء.

عند الإناث، تكون الأصابع عادةً متساوية تقريبًا في الطول. لكن عند الرجال، يكون الإصبع الرابع (البنصر) عادةً أطول من السبابة.

اقترح علماء من الهند أن هذا يعود إلى أن الرجال يتعرضون لمزيد من هرمون التستوستيرون الذكري، في الرحم.

وجدت دراسة عام 2006 أن وجود إصبع رابع أطول من السبابة مرتبط بأداء أفضل في عدد من الرياضات، وبالتحديد الألعاب الرياضية، للرجال والنساء.

بينما يرتبط وجود إصبع أطول أيضًا بزيادة مخاطر الإصابة بتصلب المفاصل في الركبة والورك لدى النساء، كما كشفت دراسة أخرى في عام 2008.

إن التهاب المفاصل التنكسي هو حالة تجعل المفاصل تصبح مؤلمة وصلبة. وهو أكثر أنواع التهاب المفاصل شيوعًا في المملكة المتحدة.بحسب ما جاء في صحيفة “thesun” البريطانية.

ومع ذلك، من الممكن تجنب التهاب المفاصل التنكسي من خلال الحفاظ على وزن صحي، والبقاء نشطًا والتحكم في مستويات السكر في الدم من خلال تناول نظام غذائي صحي.

الأسبوع الماضي، كشفت الصحيفة عما يمكن أن تخبرك به راحة يديك عن صحتك.

إذا أصبحت راحة يديك متعرقة عندما لا تشعر بالتوتر، أو الحرارة، أو عندما تكون غير جيد، فقد يكون ذلك علامة على فرط نشاط الغدة الدرقية.

ظهور علامات حمراء أو بنفسجية على راحة اليد قد يكون علامة على التهاب البطانة الداخلية للقلب، وهو عدوى نادرة وقد تكون قاتلة.

ويمكن أن تكون الأيدي الحمراء علامة تحذير مبكرة لنوع من أمراض الكبد المعروفة باسم تليف الكبد.

والتليف هو نتيجة للضرر طويل الأمد والمستمر للكبد.

متى تراجع الطبيب؟

إذا كنت تعتقد أنك قد تعاني من أي حالة تم الإشارة إليها في هذا الخبر، فمن الهام أن تراجع طبيبك العام.