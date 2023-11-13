شكرا لمتابعة خبر عن رصد 65 مخالفة لنظام المياه بمنطقة مكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رصد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة 65 مخالفة لنظام المياه في عددٍ من المحافظات التابعة للمنطقة.

وشملت المخالفات اشتراطات ومتطلبات التراخيص لأشياب وصهاريج مياه الآبار غير الصالحة للشرب، ومحال تقليل الملوحة، ومعدات الحفر، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها وفقاً لنظام المياه، وذلك خلال 85 جولة ميدانية تم تنفيذها خلال الشهر الجاري بمنطقة مكة المكرمة.

وحث فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة أصحاب الأشياب والصهاريج والحفارات بسرعة الحصول على التراخيص اللازمة لاستمرار ممارسة أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب، وفقاً لأحكام نظام المياه وحسب الشروط والضوابط والمسار الإجرائي المنظم لكل نشاط.

ودعا مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، جميع المستفيدين إلى اتباع الإجراءات النظامية لضمان استدامة المياه والمحافظة على مصادرها، مؤكداً أن فرق التفتيش والرقابة تقوم بحملات تفتيشية ورقابية بشكل دوري ومستمر لرصد المخالفات.