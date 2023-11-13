سفراء "التعاون الإسلامي" ببروكسل يطالبون بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 نوفمبر 2023, 12:48 مساءً

طالب سفراء دول منظمة التعاون الإسلامي المعتمدين لدى بروكسل بوضع حدٍّ فوري للاعتداء الوحشي وغير الشرعي الإسرائيلي ضد سكان غزة. وأعلنوا، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، رفضهم استهداف المدنيين العزّل، مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة، من خلال منظمات الإغاثة الدولية وهيئات الأمم المتحدة ومنظمة الأونروا. وجدّد السفراء رفضهم لأي تهجير قسري لسكان غزة، داعين الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء للعمل على وقف العدوان الإسرائيلي العسكري ضد المدنيين الفلسطينيين، وإجبار "إسرائيل" على الالتزام الفوري بوقف إطلاق النار، ووضع حدٍ لتجاوزات الاحتلال وجرائم الحرب ضد الإنسانية المرتكبة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما دعوا إلى فتح ممرات إنسانية لنقل الإغاثة بشكل سريع وفعال.

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