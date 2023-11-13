"العنزي" عميدًا لكلية الشريعة والحقوق بجامعة شقراء

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 نوفمبر 2023, 12:56 مساءً

أصدر رئيس جامعة شقراء الدكتور علي السيف، اليوم الاثنين، قرارًا بتكليف أستاذ القانون الجنائي الدكتور ممدوح بن رشيد بن مشرف العنزي، عميدًا لكلية الشريعة والحقوق. ويعد "العنزي" من الخبرات الأكاديمية والإدارية، وشغل عددًا من المناصب أهمها: وكيل كلية العلوم والدراسات الإنسانية بشقراء لمدة تزيد على ثلاث سنوات، ورئيس فريق بناء وتطوير الخطط والبرامج الأكاديمية لبرنامج القانون. ويمتلك "العنزي" العديد من الأبحاث المنشورة في مجال التخصص، وأشرف على مجموعة من رسائل الماجستير والدكتوراه، وحكم العديد من الأبحاث العلمية في ذات التخصص، وهو عضو في العديد من اللجان الدائمة على مستوى الجامعة.

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