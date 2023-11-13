انت الان تتابع تحضيراً لمواجهة باكستان .. الأخضر يتمرن صباحاً في ملعب الفتح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 نوفمبر 2023, 12:57 مساءً

واصل المنتخب السعودي اليوم الاثنين برنامجه التدريبي في المعسكر الإعدادي الذي يقام حاليًا في محافظة "الأحساء" استعدادًا لخوض الجولتين الأولى والثانية من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 وقسم المدير الفني "روبرتو مانشيني" الحصة التدريبية لفترتين صباحية ومسائية، وأجريت الحصة التدريبية الصباحية على الملعب الرديف بنادي الفتح، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير قبل أن يطبق مانشيني تمارين تكتيكية، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الاطالة. على صعيد متصل، انتظم اللاعب خالد الغنام في معسكر الأخضر صباح اليوم وشارك في الحصة التدريبية، فيما واصل اللاعب سالم الدوسري برنامجه العلاجي برفقة الجهاز الطبي. ويواصل"الأخضر" مساء اليوم الاثنين برنامجه بحصة تدريبية مسائية على الملعب الرديف بنادي الفتح عند الساعة الخامسة والنصف مساءً.

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