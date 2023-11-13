"المدني" يحذر من أمطار على 13 محافظة ومدينة بمنطقة مكة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 نوفمبر 2023, 12:58 مساءً

حذر الدفاع المدني من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة تشمل عددًا من المحافظات والمدن اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء إلى يوم الأربعاء الذي يليه. وقال "المدني" إن الحالة تشمل "العاصمة المقدسة - الطائف - الجموم - الكامل - أضم - العرضيات - ميسان - جدة- بحرة- رابغ- خليص- الليث- القنفذة". ولفت إلى أن التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد تشير إلى هطول أمطار على تلك المحافظات، داعيًا الجميع إلى توخي الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.

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