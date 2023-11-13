انت الان تتابع وسط إقبال كبير في معرض "دبي للطيران".. شاهد التصميم الخارجي لطيران الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - وسط إقبال كبير من زوار معرض دبي للطيران كشفت شركة «طيران الرياض» خلال مشاركتها للمرة الأولى في معرض دبي للطيران 2023 عن الفئة الثانية من التصميم الخارجي لأسطول طائراتها، حيث يمتلك الناقل الجوي الآن فئتين من التصميم الخارجي لطائراته. ويأتي هذا الإطلاق استعداداً لانطلاق أولى رحلاته التجارية في عام 2025، مما يمهد الطريق لعهد جديد يلعب فيه الناقل الجوي دوراً فاعلاً في رسم معالم جديدة لقطاع النقل الجوي حول العالم

وتبرز طيران الرياض تصميم الطائرة بعناصرها البصرية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتاريخ وتراث المملكة بتصميم مميز يتضمن خطوطاً بارزة مستوحاة من نمط الخيام الملتوية في الصحراء والانحناء الجمالي للخط العربي، كما يتميز المظهر الخارجي الجديد للطائرة بتصميم مميز لنوافذ قمرة القيادة، الذي يتناغم فيه لون الخزامى بروعته مع ألوان بدن الطائرة، ليجسد التصميم الجديد لرؤية المملكة للمستقبل.

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