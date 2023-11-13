انت الان تتابع كيف تحمي قدميك مع داء السكري؟..6 عادات تدعوك "صحة الرياض" لاتباعها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 نوفمبر 2023, 1:03 مساءً

قدمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، صورة كاملة عن ارتباطات داء السكري بالقدم والطرق المثلى لحماية القدم منه. وأوضحت أنه لحماية القدم مع داء السكري يجب فحص القدمين يوميًا في البيت وسنويًا في المستشفى، للحماية من مشاكل تقرحات والتهابات بالقدمين. وأضافت: 6 عادات تحمي قدمك تشمل "التحكم في مستوى السكر بالدم، والفحص الذاتي للقدم عبر البحث عن آثار للجروح والكدمات والاحمرار والتورم ومشاكل الأظافر، وترطيب الأقدام، وتنظيف القدمين يوميًا بالماء والصابون مع التركيز على تجفيف ما بين الأصابع، و تجنب المشي حافي القدمين، وتقليم الأظافر بشكل مستقيم بانتظام. وعن سبب ارتباط السكري بالقدم، أبانت "صحة الرياض" أن مرض السكري يمكن أن يقلل من تدفق الدم إلى القدم ويسبب في فقدان الإحساس المعروف باسم اعتلال الأعصاب السكري. وتابعت، عبر حسابها على منص "إكس"، تقول: "قد يعني هذا أن إصابات القدم لا تلتئم جيدًا، وقد تلاحظ فقدان الإحساس أي عدم الشعور بالجروح والقروح التي تصيب قدمك".

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