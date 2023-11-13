تراند اليوم : سكني يتيح أكثر من 3700 أرض مجانية للأسر المستفيدة من البرنامج.. ويكشف المناطق الموجودة بها

صحيفة الخليج 365 : واس.. كشف برنامج "سكني" عن إتاحة أكثر من 3700 أرض مجانية للأسر السعودية المستفيدة من البرنامج خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من العام الجاري، عبر موقع وتطبيق سكني بمختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 – عبر إتاحة فرص تملك المسكن الملائم للأسر، من خلال توفير المنتجات السكنية المتعددة والحلول التمويلية المتنوعة للمستفيدين.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي له، اليوم، أن الأراضي التي تم إتاحتها إلكترونياً توزعت على عدد من مناطق المملكة، إذ شملت الأراضي المجانية المتاحة للأسر السعودية إتاحة 2361 قطعة أرض في مخططات ولي العهد (النرجس) في منطقة مكة المكرمة، و 1006 أراضٍ بمحافظتي المجمعة وعفيف التابعتان لمنطقة الرياض، و421 قطعة أرض بالمنطقة الشرقية في كل من محافظات بقيق والنعيرية.

وأكد البرنامج على استمراره في طرح المزيد من الأراضي خلال الفترة المقبلة في مختلف مناطق المملكة عبر موقع وتطبيق "سكني"، التي يمكن حجزها إلكترونياً بعد اختيار الأرض المناسبة وإصدار عقودها دون الحاجة لزيار أحد فروع الوزارة، لافتاً إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم.