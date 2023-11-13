شكرا لقرائتكم خبر عن الإسعاف الجوي ينقذ شخصًا في حادث دهس بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقت غرفة الترحيل الطبي والقيادة والتحكم بمنطقة مكة المكرمة، في الساعة العاشرة من صباح اليوم الاثنين، بلاغًا عن حالة دهس لشخصين في حي الحسينية بالعاصمة المقدسة.

على الفور تم تمرير البلاغ للفرقة الإسعافية والإسعاف الجوي، حيث كان زمن الاستجابة 18 دقيقة، وبمباشرة الحالتين بعد الفحص الطبي، تبين تعرضهما لكسور متفرقة، وأن أحدهما في حالة خطيرة.

تم تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة للمصابين، ونقل الحالة الخطرة على الفور إلى مستشفى الملك فهد بجدة عن طريق الإسعاف الجوي، والأخرى إلى مستشفى الملك فيصل بالششة عن طريق الإسعاف الأرضي.

ودعت هيئة الهلال الأحمر السعودي المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات المرور، والحد من السرعة الزائدة، والتركيز أثناء القيادة وعدم استخدام أجهزة الجوال أثناء القيادة، وذلك حفاظًا على سلامتهم.