شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة منطقة الرياض تقبض على مخالفين لنظامي الإقامة وأمن الحدود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل الجهات الأمنية في المملكة تكثيف جهودها للحد من المخالفات، والتصدي لعمليات تهريب وترويج المخدرات بمختلف المناطق.

قبضت شرطة منطقة الرياض، على (7) مخالفين لنظامي الإقامة وأمن الحدود من الجنسية اليمنية، وذلك خلال جهود الحملة الأمنية لمكافحة التسول بمدينة الرياض، ظهر أحدهم في محتوى مرئي متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يمتهن التسول غير المباشر بهدف الحصول على المال بمقابل غير مقصود بذاته.

وأكّد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن العقوبة النظامية لجريمة التسول تصل إلى السجن لمدة (6) أشهر أو غرامة مالية قدرها (50,000) ريال أو بهما معًا.

وأوضح أن الأساليب الإجرامية لجريمة التسول تتمثل باستغلال العاطفة، مؤكدًا أهمية التزام المواطنين والمقيمين عند تقديم العطاء أن يكون عبر المنصات الرسمية المخصصة لذلك، لضمان وصولها إلى مستحقيها، والإسهام في الإبلاغ عن المتسولين عبر رقم العمليات الأمنية (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم (999) لبقية مناطق المملكة.