شكرا لقرائتكم خبر عن "بيئة الباحة" توقع اتفاقية إقامة نشاط سياحي بيئي في مركز ناوان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّع مدير عام فرع وزارة البيئة المياه والزراعة بمنطقة الباحة، المهندس فهد بن مفتاح الزهراني، اليوم الاثنين، اتفاقية إقامة نشاط سياحي بيئي بمتنزه ناوان البري على مساحة 35000 مترٍ مربعٍ ولمدة 3 أشهر.

وأشار المهندس الزهراني، إلى ان الاتفاقية جاءت ضمن برامج وزارة البيئة والمياه والزراعة لدعم القطاع السياحي والبيئي، مؤكداً أن هذا النشاط سيلبي احتياجات الزوار والمصطافين في إيجاد مواقع مهيأة للتنزه وإقامة الفعاليات والنشاطات البيئية مع الحفاظ على المواقع وعدم الإضرار بالبيئة ومكوناتها.

وأكّد أن الفرع يعمل وفق توجيهات سمو أمير منطقة الباحة لإيجاد الفرص الاستثمارية المختلفة التي تسهم في عملية التنمية الشاملة بالمنطقة مما ينعكس على زيادة العائد الاقتصادي للأهالي وتحقيق متطلبات اهداف رؤية المملكة 2030 في رفع مستوى جودة الحياة بالمنطقة ومنها الفرص السياحة البيئية.