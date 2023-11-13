شكرا لقرائتكم خبر عن "أمانة جدة" و"هيئة الغذاء" ينظمان ورشة لقضايا السلامة الغذائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظّمت أمانة محافظة جدة ورشة عمل بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء، للتعريف بنظام الغذاء ولائحته التنفيذية الجديدة، وعددًا من القضايا المتعلقة بسلامة الغذاء، وذلك بحضور عددٍ من المختصين.

وأوضحت أمانة جدة أن الورشة شملت التعريف بنظام الرقابة على المنشآت الغذائية، ولائحته التنفيذية وجدول تصنيف المخالفات والعقوبات، وأضافت الأمانة أنه جرى مناقشة الجدول الإرشادي المتضمن المقارنة بين لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية، وجدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقًا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية.

المحاور الرئيسية

وأشارت أمانة جدة إلى أن الورشة تضمنت عددًا من المحاور، أبرزها التطرق إلى آلية تطبيق الغرامات، ومناقشة الفروقات بين اللائحة القديمة والجديدة وأبرز التعديلات التي من شأنها تطوير النظام الرقابي بما ينعكس على جودة المخرجات، والعوامل التي تساعد على تطوير الإجراءات الوقائية، إضافة إلى أهمية الدور الرقابي للحد من التلوث داخل المنشآت الغذائية، ومفهوم الغذاء الآمن والفرق بين الغذاء الآمن والغذاء الصحي ومفهوم فساد الغذاء وأنواع الفساد وكيفية السيطرة عليه وطرق حفظ المواد الغذائية.

الجدير بالذكر أن الورشة تأتي في إطار سعي أمانة جدة لرفع مستوى الوعي الصحي للعاملين في مجال التفتيش على الأغذية المختلفة، وتعزيز التعامل السليم مع الأغذية والإجراءات الوقائية لمنع المخاطر المحتملة.