شكرا لقرائتكم خبر عن صور| ردم عدد من التجمعات المائية بالخفجي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قامت بلدية محافظة الخفجي، بأعمال ردم لبعض التجمعات المائية وتجمعات مياه الأمطار بحي الفيحاء، وذلك ضمن سعي البلدية للحفاظ على بيئة صحية ونظيفة وحماية السكان من الأضرار المتعددة، وذلك بإزالة مصدرها ومسبباتها، كما تقوم حاليًا عبر خطة مجدولة برش الأحياء المتأثرة بالمبيدات، وردم جميع التجمعات بها.

من جهته أوضح رئيس البلدية محافظة الخفجي، المهندس محمد الحميداني، بأن البلدية قامت بأعمال الردم ببعض تجمعات مياه الأمطار في الأراضي والساحات الفضاء داخل حي الفيحاء، والبدء بردمها ورشها بالمبيدات اللازمة لمنع تكاثر البعوض، حيث تم استهلاك 20 ألف متر مكعب من الرمال لردم تلك المواقع التي جاري العمل بها.

وأبان بأن البلدية حريصة على رفع مستوى الوعي البيئي وإزالة التشوه البصري في أحياء المحافظة، ضمن برنامج عمل يتضمن القضاء على تلك التجمعات والحد من المخاطر التي تسببها، مؤكدا الاستمرار في معالجة أوضاع تلك التجمعات.

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